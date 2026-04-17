Basta globalismo servono gli Stati

Dopo la Brexit, si è accentuato il divario tra le promesse di unione e le realtà politiche e economiche. La crisi attuale ha messo in luce come gli interessi di vari Paesi siano spesso contrastanti e non sempre allineati con le narrative di cooperazione globale. Questa situazione suggerisce una riflessione sulla centralità degli Stati e sulle loro responsabilità nelle decisioni che riguardano il benessere nazionale.

Quali regole sarà meglio adottare nell’affrontare le tensioni e liti internazionali in cui il mondo si trova? Cambiare strada non è semplice in tempi come i nostri, tra potentissimi portatori di aspetti e progetti anche molto singolari, e posseggono e si scambiano come niente energia atomica in tempi ormai piuttosto innervositi. Ma il lato debole per la lite non è l’unico problema. La questione è stata affrontata da Nadia Schadlow, senior fellow in strategia politica nel prestigiosissimo Hudson Institut americano. Schadlow è, in sé, un esempio di lucidità scientifica che scavalca senza fare una piega le trappole delle differenze politiche,...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Basta globalismo, servono gli Stati ING CARLO NEGRI MOTORE ITALIA: Solo eliminando l’ Unione Europea si può salvare il continente... Notizie correlate Abodi: “Servono programmi condivisi, non basta il consenso per raggiungere gli obiettivi”Il ministro per lo Sport e i Giovani interviene al Luiss Sport Forum: focus sulla collaborazione tra le componenti del sistema sportivo e sulle... Leggi anche: Draghi fa il funerale all'Ue: “L'ordine globale è morto, servono gli Stati Uniti d'Europa”