Abodi | Servono programmi condivisi non basta il consenso per raggiungere gli obiettivi

Durante il Luiss Sport Forum, il ministro per lo Sport e i Giovani ha sottolineato l'importanza di programmi condivisi nel settore sportivo, affermando che il semplice consenso non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi. Ha inoltre discusso della collaborazione tra le diverse componenti del sistema sportivo e delle decisioni da prendere in seguito alla recente sconfitta contro la Bosnia. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale.

Il ministro per lo Sport e i Giovani interviene al Luiss Sport Forum: focus sulla collaborazione tra le componenti del sistema sportivo e sulle scelte necessarie dopo la sconfitta contro la Bosnia. La definizione di programmi comuni e la capacità di lavorare in sinergia restano elementi centrali per il futuro dello sport italiano. Lo ha sottolineato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenendo a margine della prima edizione del Luiss Sport Forum in corso a Roma. “A prescindere dai nomi serve una definizione dei programmi: se gli interessi individuali non sono in sintonia con quello complessivi le cose che devono succedere non succedono.🔗 Leggi su Sportface.it

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#Abodi: “Parole di #Gravina Quando le cose non funzionano è sempre colpa della politica! Elezioni #FIGC Siamo in un sistema e se gli interessi individuali non trovano sintonia in quelli complessivi l'esperienza dolorosa contro la Bosnia rischia di non avere x.com