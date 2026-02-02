Draghi fa il funerale all' Ue | L' ordine globale è morto servono gli Stati Uniti d' Europa

Mario Draghi ha detto che l’ordine mondiale basato sulle regole e sul multilateralismo è ormai finito. Durante un intervento, l’ex presidente della Bce ha affermato che l’Europa rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata. Draghi ha anche sottolineato che serve un nuovo modello, gli Stati Uniti d’Europa, per affrontare le sfide future. Le sue parole hanno fatto discutere nel continente.

L'ordine mondiale basato sulle regole e sul multilateralismo, nato alla fine della Seconda guerra mondiale, è ormai "defunto", mentre l'Europa ha di fronte a sé "un futuro in cui rischia di diventare, al tempo stesso, subordinata, divisa e deindustrializzata". È un orizzonte cupo quello indicato dall'ex premier Mario Draghi, in un discorso pronunciato all'Università di Lovanio, nelle Fiandre, dove ha ricevuto la laurea honoris causa. Gli Stati Uniti, secondo l'ex presidente della Banca centrale europea, "impongono dazi all'Europa, minacciano i nostri interessi territoriali e chiariscono, per la prima volta, di considerare la frammentazione politica europea funzionale ai propri interessi".

