Basket Venezia fa l’impresa a Schio e pareggia la serie Il derby di Eurolega va a gara-3

Ci sarà una gara-3 nel derby italiano dell’Eurolega femminile. La Reyer Venezia firma l’impresa in casa del Famila Schio, vincendo per 79-72 e pareggia la serie, che avrà la sfida decisiva martedì 3 marzo. Si arriva dunque alla bella nella sfida tra le due squadre venete, con la Reyer che ha costruito l’allungo nel secondo tempo, resistendo poi al tentativo di rimonta delle padrone di casa. A trascinare Venezia è stata una strepitosa Joyner Holmes, che ha messo a referto 19 punti con anche 7 rimbalzi. In doppia cifra ha chiuso anche Ivana Dojkic con 13 punti, ma importante anche il contributo delle azzurre Francesca Pan (8), Mariella Santucci (7) e Lorela Cubaj (7 punti e 8 rimbalzi). 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket femminile, la Beretta Famila Schio si aggiudica gara-1 del derby di Eurolega contro la Reyer Venezia per i play-inLa Beretta Famila Schio fa saltare subito il fattore campo vincendo di misura contro una combattiva Umana Reyer Venezia per 67-68 nella gara-1 dei...

Schio-Venezia, il meglio del basket italiano vale un posto alle Final Six di EurolegaUna squadra italiana sarà sicuramente alle Final Six di Eurolega femminile a Saragozza.

