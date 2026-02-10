Junior Nba Fip Schools Calabria la gioia della FIP per l’evento di sabato

Reggio Calabria ha accolto sabato più di mille giovani atleti al PalaCalafiore per il Draft Junior Nba Fip Schools Calabria. La città ha vissuto una giornata di sport intensa e piena di energia, con ragazzi che hanno dimostrato le loro abilità sui campi. La manifestazione ha portato entusiasmo tra i partecipanti e ha attirato l’attenzione di tanti appassionati, che hanno assistito a una vera e propria festa del basket giovanile.

Reggio Calabria è stata teatro di una vibrante manifestazione sportiva che ha visto oltre mille giovani atleti e appassionati riunirsi al PalaCalafiore per il Draft Junior Nba Fip Schools Calabria, lo scorso sabato 7 febbraio. L'evento, frutto della sinergia tra la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la National Basketball Association (NBA), ha confermato il crescente interesse per la pallacanestro giovanile nella regione e in tutto il paese, coinvolgendo circa 30.000 ragazzi a livello nazionale. Il PalaCalafiore, nel cuore di Reggio Calabria, si è trasformato in un palcoscenico di entusiasmo e competizione.

