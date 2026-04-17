Basket la scuola incontra le leggende | storia e valori a Varese

Mercoledì 16 aprile, l’aula magna di un istituto scolastico di Varese ha ospitato un incontro tra figure storiche del basket locale e studenti delle scuole superiori. L’evento ha visto la partecipazione di atleti e rappresentanti del mondo sportivo, che hanno condiviso ricordi e valori legati alla disciplina. L’iniziativa ha coinvolto giovani e adulti in un confronto diretto, valorizzando il legame tra passato e presente del basket nella città.

Nella mattinata di mercoledì 16 aprile, l’aula magna dell’Istituto comprensivo Varese 2 è diventata il palcoscenico di un dialogo intergenerazionale tra la storia del basket locale e le nuove leve della società. Gli studenti delle prime classi della scuola media Pellico hanno condotto una serie di interviste approfondite con Francesco Vescovi, figura storica della Pallacanestro Varese con 21 stagioni trascorse con i colori bianco rossi, chiudendo così un ciclo di incontri dedicato ai campioni della città nell’ambito della Varese School Cup U14. Il valore pedagogico dello sport tra tradizione e crescita personale. L’iniziativa, che ha come protagonista la scuola Pellico, non si è limitata a un semplice momento di intrattenimento sportivo, ma è stata strutturata come un progetto di formazione civile ed emotiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket, la scuola incontra le leggende: storia e valori a Varese Notizie correlate Varese celebra il giuramento militare: storia e valori per i giovaniVarese diventa palcoscenico per un momento di riflessione sul valore del giuramento militare. Leggi anche: Giovani, sport e valori con le leggende del rugby