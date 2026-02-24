Varese celebra il giuramento militare | storia e valori per i giovani

Varese accoglie il tradizionale giuramento militare, dopo che un giovane ha deciso di dedicarsi ai valori della solidarietà e della disciplina. La cerimonia si è svolta nella Prefettura, con l’obiettivo di rafforzare il senso di responsabilità tra i giovani. Durante l’evento, sono stati presentati il CalendEsercito 2026 e i progetti di formazione. La giornata dimostra come i giovani scelgano di impegnarsi con orgoglio nel servizio civile.

Varese diventa palcoscenico per un momento di riflessione sul valore del giuramento militare. Nella Prefettura cittadina è stato presentato il CalendEsercito 2026, edizione dedicata al solenne impegno di fedeltà alla. Studenti, autorità e rappresentanti delle Forze Armate si sono riuniti per celebrare un simbolo che unisce tradizione e innovazione, memoria e futuro. Il generale Carmine Sepe, comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, ha guidato la cerimonia insieme all'allieva Elisa Ripa della Scuola Militare Teulié di Milano. Al centro del discorso, il significato profondo del giuramento: non una mera formalità, ma un patto di lealtà e difesa dei valori democratici.