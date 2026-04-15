Giovani sport e valori con le leggende del rugby
Venerdì 17 aprile alle 17 si terrà presso l’Auditorium Tamburini della Mole Vanvitelliana il convegno intitolato
Disagio giovanile, modelli positivi, ruolo educativo dello sport. Sono i temi al centro di "Giovani, Sport e Valori", il convegno in programma venerdì 17 aprile dalle 17 all’Auditorium Tamburini della Mole Vanvitelliana. Ieri in Comune la conferenza stampa di presentazione ha riunito istituzioni e mondo sportivo: presenti il vicesindaco Giovanni Zinni, l’assessore alle Politiche giovanili Marco Battino, il presidente del Rotary Club Ancona-Conero Alessandro Scalise e il presidente di Rugby Ancona Claudio Martini. Venerdì sul palco saliranno tre ospiti d’eccezione: Gonzalo Quesada, commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby, Mauro Bergamasco, leggenda azzurra con oltre 100 presenze in maglia azzurra, e Assunta Legnante, campionessa paralimpica nel lancio del peso e del disco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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