Luca Martini debutta con il piede giusto sulla panchina del CUS Pisa. La squadra vince facilmente in casa contro Donoratico, ripetendo il risultato dell’andata. È la terza vittoria consecutiva per i pisani nel campionato di Divisione Regionale 1.

Pisa, 1 febbraio 2026 – Buona la prima di Luca Martini sulla panchina del Cosmocare CUS Pisa, che supera nettamente in casa Donoratico, bissando il successo dell'andata, nella terza di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1. La classifica rimane drammatica, ma il nuovo coach sembra aver ridato vita agli spenti universitari, che hanno guidato il match per 38 minuti, tornando finalmente in fiducia, come attestano le 14 triple messe a segno.. LA CRONACA – Scesi in campo con Colombini, Ricci, Spagnolli, Malfatti e Quarta, gli universitari vanno in svantaggio per 0-4, ma con 2 triple di Malfatti e Colombini mettono la freccia e, con 2 entrate ed una bomba di Quarta, vanno sul 16-10, portandosi a +8 con Fiorindi ( 20-12 ) e chiudendo il primo quarto con una tripla di Malfatti ( 23-17 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, buona la prima per Luca Martini sulla panchina del CUS Pisa, in DR1

Pisa si prepara a una sfida importante.

Il CUS Pisa affronta con determinazione il secondo girone di Divisione Regionale 1, ma termina la partita a Carrara con una sconfitta.

