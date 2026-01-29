Pisa si prepara a una sfida importante. Luca Martini, allenatore con alle spalle anni di esperienza, prende le redini del CUS Pisa Cosmocare. Questa sera, la squadra affronta Donoratico in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la salvezza nel campionato di Divisione Regionale 1. Martini ha già iniziato a lavorare con i suoi, sperando di portare a casa i punti necessari per evitare la retrocessione.

Pisa, 29 gennaio 2026 – Sarà Luca Martini, coach livornese di grande esperienza, a tentare l’impresa, quasi impossibile, di guidare il CUS Pisa Cosmocare verso la permanenza in Divisione Regionale 1. Dopo le dimissioni di Stefano Dari, nel girone di andata, sono arrivate anche quelle di Andrea Giuntoli, che era subentrato: con una sola gara vinta a testa, la squadra non si è mai allontanata dall’ultimo posto, e dista adesso 8 punti dalla zona salvezza, con 13 partite da giocare. Martini, dopo una lunga carriera da giocatore in C e B, è passato in panchina, guidando formazioni di C1 e C2, cogliendo importanti risultati, in termini di promozione e salvezza, sui campi di Piombino, Pontedera, Meloria, Carrara e La Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Luca Martini è il nuovo coach del CUS Pisa, che affronta Donoratico in DR1

