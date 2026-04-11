Basket ultima sfida in casa per Oleggio | Squali contro Gazzada

Sabato 11 aprile alle 20 si gioca l'ultima partita casalinga della stagione regolare di basket. La squadra di casa, nota come Oleggio, affronta la squadra di Gazzada in una sfida che chiude il calendario in casa. La partita si svolge nel palazzetto locale e rappresenta l'ultimo incontro tra le mura di casa per questa fase della competizione.

Ultima partita fra le mura di casa per quel che riguarda la stagione regolare. Oggi, sabato 11 aprile, alle 20.30, l'Oleggio Magic Basket ospita a Boffalora Coelsanus 7 Laghi Gazzada, la squadra lombarda con gli ex "di cuore" Matteo Maruca ed Edoardo Roveda. Per gli Squali sono punti che contano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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FUTURO OLIMPIA MILANO Parla il presidente Dell'Orco: «Con Oaktree nulla di concreto. Solo parole al momento». Confermato l'impegno del club con EuroLega, in attesa degli sviluppi delle trattative con NBA. Così Dell'Orco: https://www.pianetabasket.co - facebook.com facebook

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