Oleggio Basket gli Squali cedono a Nerviano 70-81

Dopo un match combattuto fino all’ultimo minuto, l’Oleggio Magic Basket perde in casa contro la Invalves Nervianese 1919 con il punteggio di 70-81. La partita è stata equilibrata per tutto il tempo, con entrambe le squadre che si sono rispondute colpo su colpo. Nel finale, gli avversari hanno trovato lo spunto decisivo per portare a casa la vittoria.

Sconfitta per la squadra di coach Cardelli nel recupero della quarta giornata di ritorno di campionato di serie B Interregionale Punto a punto per 40 minuti e un finale che premia gli avversari. Nel recupero della quarta giornata di ritorno di campionato di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket cede alla Invalves Nervianese 1919 70-81. In campo per gli Squali Costaglione, Jovanovic, Restelli, Grassi e Gulic; per Nerviano Bonavida, Tapparo, Cemmi, Bianchi e Airaghi. L'inizio è "shock" per gli Squali che subiscono un parziale di 0-7, poi Grassi è il primo a forare la retina e con lui e Jovanovic è 9-10 e assoluto equilibrio.

L'Oleggio Basket torna alla vittoria nella seconda giornata di ritorno del campionato B Interregionale.

