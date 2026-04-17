Basket anticipo amaro per la Dole Rimini | sconfitta a Cividale ora vede all' orizzonte gli spareggi play-in
Nel 37° turno della stagione regolare di serie A2, la Dole Rimini ha subito una sconfitta in trasferta contro la Ueb Gesteco Cividale, con il punteggio di 89-76. La squadra di coach Dell’Agnello ha concluso la partita con un risultato negativo, confermando le difficoltà incontrate in questa fase della competizione. La sconfitta mette in discussione le possibilità di evitare gli spareggi play-in, con la classifica che si complica per i riminesi.
Da Cividale non si passa. Nel 37° e penultimo turno della stagione regolare della serie A2 arriva un disco rosso per la Dole Rimini: i ragazzi di coach Dell’Agnello finiscono ko 89-76 al cospetto della Ueb Gesteco, squadra che si conferma autentica bestia nera per i riminesi. Cividale spesso in.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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