Basket la Dole Rimini chiude l' operazione Saccoccia | il giovane play saluta Napoli ed è già in città

La Dole Rimini annuncia l’ingaggio di Stefano Saccoccia, giovane play proveniente dalla Guerri Napoli in Serie A. L’atleta si trasferisce a Rimini, rafforzando il reparto di regia della squadra. Questa operazione segna un passo importante per il club, che punta a consolidare la propria rosa e a migliorare le performance in campionato. Saccoccia esordisce ora nella nuova città, pronto a contribuire al progetto della Dole Rimini.

Rbr annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Saccoccia, proveniente dalla Guerri Napoli (serie A). Il dt Alessandro Bolognesi: "Ha 19 anni, però con delle sfumature che in campo lo rendono già maturo" Fosforo e freschezza si aggiungono alla regia della Dole Basket Rimini. Rbr annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Saccoccia, proveniente dalla Guerri Napoli (serie A). Pontino, nato il 23 giugno 2006, Saccoccia è un playmaker di 178 centimetri per 75 chili, dotato di grande carattere malgrado la giovane età e capace tanto di creare per i compagni quanto di concludere le azioni.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Dole Rimini continua a sorprendere nel campionato di basket, conquistando la quarta vittoria consecutiva al recupero del 15° turno.

