Barriere architettoniche il Comune di Ortona avvia il Piano per l' eliminazione

Il Comune di Ortona ha avviato il procedimento per la redazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Questo strumento è stato istituito con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della città, permettendo a tutte le persone di muoversi con maggiore facilità e autonomia. La decisione riguarda l’intera area urbana e si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione degli spazi pubblici.

Il Comune di Ortona ha avviato il procedimento per la redazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), uno strumento strategico finalizzato a rendere la città più accessibile, inclusiva e pienamente fruibile da tutti.Il Peba consentirà di individuare in modo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Barriere architettoniche, pubblicato il piano di eliminazione Barriere architettoniche in città. Via al piano per l’eliminazioneUno studio dettagliato della situazione delle barriere architettoniche da eliminare, nel quale saranno coinvolti cittadini e associazioni.