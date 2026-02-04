Barriere architettoniche in città Via al piano per l’eliminazione

Le autorità hanno dato il via a un piano per rimuovere le barriere architettoniche nelle città italiane. Verrà avviato uno studio approfondito per analizzare la situazione, coinvolgendo cittadini e associazioni. L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici più accessibili a tutti, senza lasciare indietro nessuno.

Uno studio dettagliato della situazione delle barriere architettoniche da eliminare, nel quale saranno coinvolti cittadini e associazioni. Si chiama Peba, acronimo di Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e richiederà un accurato lavoro di due anni per il quale il Comune si è avvalso della collaborazione di due docenti dell'università La Sapienza di Roma. Il progetto sarà seguito essenzialmente dagli uffici comunali in modo da non interrompere il lavoro quando, verosimilmente nella tarda primavera, cambierà l'amministrazione comunale. Il progetto si articola in diverse fasi, la prima destinata all'ascolto delle istanze dei cittadini.

