Barriere architettoniche pubblicato il piano di eliminazione

Ad Avellino parte ufficialmente il piano per eliminare le barriere architettoniche. La città avvia un percorso concreto per rendere più accessibili strade e edifici, puntando a migliorare la vita di chi ha difficoltà di movimento. Nei prossimi mesi, si lavorerà su più fronti per eliminare ostacoli e facilitare gli spostamenti di tutti i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino prende ufficialmente il via il percorso verso una città più accessibile. È stato pubblicato oggi, 5 febbraio 2026, l'avviso di deposito del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), adottato con deliberazione commissariale n. 1622025 del 29 dicembre scorso. Il Piano rappresenta lo strumento con cui il Comune intende programmare gli interventi necessari per abbattere le barriere architettoniche presenti sul territorio. Con la pubblicazione dell'avviso si apre la fase di consultazione pubblica. Gli elaborati del PEBA sono depositati presso il Settore Assetto e Sviluppo del Territorio – Servizio Piani e Programmi, negli uffici comunali di Piazza del Popolo.

