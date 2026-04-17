Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 si giocherà la partita tra Bari e Venezia, valida per la trentacinquesima giornata. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati di entrambe le squadre. Venezia parte con i favori del pronostico, mentre le quote di scommessa riflettono questa preferenza. La sfida rappresenta un momento cruciale della stagione, essendo la penultima prima della conclusione del campionato.

Partita importantissima tra Bari e Venezia in una trentacinquesima giornata molto interessante non fosse altro che per il fatto che è la quartultima della stagione regolare. I padroni di casa annaspano in una lotta per la salvezza ancora molto aperta nella quale potrebbe essere decisivo lo scontro diretto contro l’Entella in programma tra due settimane. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bari-Venezia (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. Lagunari favoriti

Notizie correlate

Bari-Venezia (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Lagunari favoritiPartita importantissima tra Bari e Venezia in una trentacinquesima giornata molto interessante non fosse altro che per il fatto che è la quartultima...

Venezia-Juve Stabia (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Vittoria dei lagunari sulle vespeProsegue la corsa del Venezia in vetta alla Serie B e la gara contro la Juve Stabia potrebbe dare una bella fetta di promozione in massima serie.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bari-Venezia: le info utili; Pronostico Bari-Venezia analisi, quote e consigli; Le verità di Moreno Longo alla vigilia di Bari-Venezia; Bari-Venezia in diretta, Serie B Live dal San Nicola.

Bari-Venezia: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Bari-Venezia di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Diretta Bari Venezia | Streaming video tv: punti pesantissimi in palio (Serie B, 18 aprile 2026)Serie B, Diretta Bari Venezia, streaming video tv: altra sfida complicata per i pugliesi dopo aver sfidato di recente Frosinone e Monza (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net

Diretta | Aggiornamenti e collegamenti con Bari VS Venezia Sabato 18 aprile dalle 14:30 su Antenna Sud Seguici su: canale 14 del digitale terrestre streaming su www.antennasud.com scarica la nostra APP su https://linktr.e facebook

#LNPB #SerieBKT // 35a gior. Bari-Venezia : 24 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7091-l… x.com