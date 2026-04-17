Sabato 18 aprile 2026 alle 15:00 si gioca la partita tra Bari e Venezia, valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Si tratta di una sfida decisiva, poiché si trova alla quartultima giornata della stagione regolare. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote degli operatori indicano Venezia come favorito. Gli appassionati aspettano questa partita con attenzione, considerando il suo peso in classifica.

Partita importantissima tra Bari e Venezia in una trentacinquesima giornata molto interessante non fosse altro che per il fatto che è la quartultima della stagione regolare. I padroni di casa annaspano in una lotta per la salvezza ancora molto aperta nella quale potrebbe essere decisivo lo scontro diretto contro l’Entella in programma tra due settimane. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bari-Venezia (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Lagunari favoriti

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