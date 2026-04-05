Venezia-Juve Stabia lunedì 06 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Vittoria dei lagunari sulle vespe

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 si è giocata la partita tra Venezia e Juve Stabia. Le formazioni ufficiali sono state comunicate prima del calcio d'inizio, e sono state pubblicate anche le quote e i pronostici relativi all'incontro. La partita si è conclusa con una vittoria dei veneziani, che continuano la loro corsa verso la promozione in Serie A. Sono stati convocati i giocatori che hanno preso parte alla gara.

Prosegue la corsa del Venezia in vetta alla Serie B e la gara contro la Juve Stabia potrebbe dare una bella fetta di promozione in massima serie. I lagunari sono usciti indenni dallo scontro diretto contro il Monza, un pareggio che muove la classifica di entrambe e lascia con un nulla di fatto la situazione. Si è rifatto sotto il Frosinone a -3,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Venezia-Juve Stabia (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Vittoria dei lagunari sulle vespe Venezia-Juve Stabia (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria dei lagunari sulle vespeProsegue la corsa del Venezia in vetta alla Serie B e la gara contro la Juve Stabia potrebbe dare una bella fetta di promozione in massima serie. Venezia-Juve Stabia (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiProsegue la corsa del Venezia in vetta alla Serie B e la gara contro la Juve Stabia potrebbe dare una bella fetta di promozione in massima serie. Temi più discussi: Calcio Serie B: Venezia-Juve Stabia. Segui la diretta testuale; Venezia - Juve Stabia (Serie B): la cronaca in diretta del match; Serie B: preview Venezia-Juve Stabia; Pronostico Venezia-Juve Stabia: analisi, quote e consigli. Pronostico Venezia-Juve Stabia: in questa statistica nessuno ha fatto meglioVenezia-Juve Stabia è una partita di Serie B e si gioca lunedì alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Diretta Venezia Juve Stabia | Streaming video tv: Vespe contro la capolista (Serie B, oggi 6 aprile 2026)Diretta Venezia Juve Stabia streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B. ilsussidiario.net Juve Stabia, esame Venezia: Abate carica i suoi “Non andiamo in gita” facebook #Venezia- #JuveStabia, la prevendita tocca quota 10.126 spettatori attesi x.com