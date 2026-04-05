Venezia-Juve Stabia lunedì 06 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Vittoria dei lagunari sulle vespe

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 si è disputata la partita tra Venezia e Juve Stabia. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria, rafforzando la propria posizione in testa alla classifica di Serie B. Le formazioni, i convocati e le quote sono stati resi noti prima dell'incontro, che ha visto i veneziani prevalere sulle vespe in una sfida importante per la corsa alla promozione.

Prosegue la corsa del Venezia in vetta alla Serie B e la gara contro la Juve Stabia potrebbe dare una bella fetta di promozione in massima serie. I lagunari sono usciti indenni dallo scontro diretto contro il Monza, un pareggio che muove la classifica di entrambe e lascia con un nulla di fatto la situazione. Si è rifatto sotto il Frosinone a -3,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Venezia-Juve Stabia (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria dei lagunari sulle vespe Venezia-Juve Stabia (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiProsegue la corsa del Venezia in vetta alla Serie B e la gara contro la Juve Stabia potrebbe dare una bella fetta di promozione in massima serie. Bari-Modena (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronosticiUn Bari reduce da due sconfitte ospita un Modena che invece viene da due vittorie, contro lo Spezia per 3-0 e contro il Mantova per 2-1, sempre al... Temi più discussi: Venezia - Juve Stabia in Diretta Streaming | DAZN IT; Venezia - Juve Stabia (Serie B): la cronaca in diretta del match; Pronostico Venezia-Juve Stabia: analisi, quote e consigli; Serie B: preview Venezia-Juve Stabia. Pronostico Venezia-Juve Stabia: in questa statistica nessuno ha fatto meglioVenezia-Juve Stabia è una partita di Serie B e si gioca lunedì alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Venezia-Juve Stabia, il pronostico sorride ai lagunari ma occhio alla comboDue partite a Pasqua, le altre otto a Pasquetta. Ecco così distribuito il menù delle Feste, con la capolista in campo lunedì alle 15. Ecco il pronostico di Venezia-Juve Stabia. Delle prime otto in cla ... tuttosport.com Venezia-Juve Stabia, i convocati di Stroppa: ok Yeboah, non c’è Haps facebook #Venezia- #JuveStabia, la prevendita tocca quota 10.126 spettatori attesi x.com