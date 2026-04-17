Bari-Venezia Longo sfida la capolista | Serve la partita perfetta non partiamo battuti
Il Bari si prepara a sfidare il Venezia, primo in classifica, in una partita valida per il campionato di Serie B. I biancorossi, con 34 punti e occupando la diciassettesima posizione, affrontano la gara nel tentativo di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge allo stadio San Nicola, con il tecnico che ha dichiarato la necessità di giocare una partita perfetta per ottenere un risultato positivo.
Il Bari si appresta ad affrontare la sfida più difficile del campionato. Con 34 punti e un diciassettesimo posto che non permette distrazioni, i biancorossi ospitano al San Nicola il Venezia, capolista lanciata verso la Serie A. In una conferenza stampa carica di realismo e ambizione, Moreno.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Monza-Bari, parla Longo: "Per la salvezza serve qualcosa di straordinario. Out Cerofolini"
Mandragora: "Con la nostra gente proveremo la rimonta. Serve la partita perfetta"Firenze, 15 aprile 2026 - Insieme a Paolo Vanoli, nel Media Center del Viola Park, c'è anche Rolando Mandragora.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Pronostici Bari-Venezia: Statistiche, Dove in TV 18.04.2026 Serie B; Monza-Bari, una sfida per due distinti obiettivi: promozione e salvezza; Il Bari lancia la sfida alla capolista Venezia!; Il Venezia a Bari per mantenere la vetta solitaria.
Bari-Venezia, Longo sfida la capolista: Serve la partita perfetta, non partiamo battutiIl tecnico biancorosso analizza il momento critico: dal recupero di De Pieri al caso Pucino, fino alla strategia per fermare la corazzata lagunare. Non guardiamo le altre, dobbiamo fare punti noi ... baritoday.it
Bari, Longo: Col Venezia serve la partita perfetta per restare in corsaAlla vigilia della cruciale sfida interna contro il Venezia, in programma sabato 18 aprile alle ore 15.00, il tecnico del Bari, Moreno Longo, ha fatto. tuttob.com
La conferenza stampa di Giovanni Stroppa. The press conference of Giovanni Stroppa. IT: https://www.veneziafc.it/news/la-conferenza-stampa-di-giovanni-stroppa-bari EN: https://www.veneziafc.it/en/news/the-press-conference-of-giovanni-stroppa-bari #Aran facebook