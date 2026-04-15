Rolando Mandragora si trova nel Media Center del Viola Park insieme a Paolo Vanoli. Ha dichiarato che la squadra ha intenzione di tentare la rimonta con il supporto dei tifosi e che sarà fondamentale disputare la partita perfetta. La dichiarazione è stata rilasciata il 15 aprile 2026 a Firenze. Attualmente, la squadra sta preparando la prossima sfida, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Firenze, 15 aprile 2026 - Insieme a Paolo Vanoli, nel Media Center del Viola Park, c'è anche Rolando Mandragora. Il centrocampista viola, uno dei leader del gruppo, suona la carica in vista della sfida di ritorno con il Crystal Palace. "Questa coppa siamo riusciti a tenerla viva, nonostante la situazione in campionato non fosse delle migliori. Ci siamo un po' risollevati, in Conference servirà un'impresa ma siamo ancora dentro. Ce la giocheremo ancora". Magari con un Palace 'rilassato'. "Ci stavo pensando prima. Abbiamo subito spesso, in Conference, rimonte dopo la vittoria di andata. Poi abbiamo recuperato e siamo andati avanti, a questo giro potrebbe toccare a noi invece rimontare la sconfitta dell'andata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mandragora: "Con la nostra gente proveremo la rimonta. Serve la partita perfetta"

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