Dopo il restauro torna all’antico splendore la statua del Margutto

La statua del Margutto, danneggiata dal tempo e dall’usura, ha ricevuto un restauro che ne ha riportato l’aspetto originale. La causa principale del deterioramento è stata l’esposizione agli agenti atmosferici e l’usura degli anni. Gli interventi durati mesi hanno riguardato la pulizia, il consolidamento e il ritocco delle superfici. Ora, la scultura si presenta come nuova, con dettagli evidenti e colori vividi. La statua torna così a essere uno dei tesori più ammirati della Pinacoteca Civica di Palazzo dei Priori.

E' tornata al suo antico splendore, dopo una serie di interventi di restauro, la statua del Margutto, conservata ed esposta nella Pinacoteca Civica di Palazzo dei Priori. Si tratta di un manufatto in legno di rovere scolpito e dipinto, di 220 cm di altezza, raffigurante un guerriero con armatura, elmo e scudo, databile fra il XV ed il XVII secolo, rappresentante il fantoccio impiegato per il gioco della quintana o giostra dell'anello, nelle cui gare i cavalieri dovevano infilare sulle loro lance degli anelli attaccati con un laccetto proprio alla mano del fantoccio, ed oggi sostituito dalla Corsa dei Cavalli della Cavalcata dell'Assunta che si svolge a Fermo nel giorno di Ferragosto.