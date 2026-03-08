Madonna delle Lacrime di Campinas | il Rosario e la Medaglia contro lo spiritismo

Nel 1930, una suora missionaria di Campinas in Brasile ha riferito di aver ricevuto un'apparizione della Madonna delle Lacrime, che le ha consegnato un rosario e una medaglia miracolosa. Questi oggetti sono stati attribuiti a scopi di conversione, con un'attenzione particolare verso chi praticava lo spiritismo. L'evento ha attirato l'attenzione della comunità locale e si è inserito in un contesto di devozione religiosa.

«Nossa Senhora das Lágrimas», Nostra Signora delle Lacrime. Così è invocata in Brasile la Vergine apparsa l'8 marzo e l'8 aprile 1930 a suor Amalia di Gesù Flagellato – al secolo Amalia Aguirre – co-fondatrice dell'Istituto delle Suore Missionarie di Gesù Crocifisso. Le apparizioni ebbero luogo nella cappella del convento di Campinas, nello Stato di San Paolo. La Madonna mostrò a suor Amalia il «Rosario delle lacrime» che teneva in mano e le insegnò a contemplarlo per la conversione dei peccatori. L'8 novembre del 1929 la religiosa aveva avuto una visione di Gesù. Il Salvatore aveva promesso la sua protezione a quanti avessero pregato con devozione per le lacrime della sua santissima Madre.