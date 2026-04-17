Bari caso Popolare | svelato il piano per coprire il dissesto

A Bari si è aperto un procedimento giudiziario legato a un piano finalizzato a nascondere il dissesto di una banca locale. Le autorità hanno raccolto prove su operazioni volte a mascherare le reali condizioni finanziarie dell’istituto, coinvolgendo diversi soggetti. L'inchiesta si concentra su pratiche di gestione e comunicazione che avrebbero evitato, per un certo periodo, il riconoscimento delle difficoltà. Il procedimento prosegue con l’obiettivo di chiarire i fatti e le responsabilità.

Il processo che scuote le fondamenta del sistema bancario pugliese ha vissuto un momento decisivo nella giornata odierna a Bari, con la Procura che ha delineato un quadro di consapevolezza deliberata riguardo alla falsificazione dei bilanci della ex Banca popolare di Bari, oggi divenuta Banca del Mezzogiorno. Durante la requisitoria, l’accusa ha puntato il dito contro i vertici dell’istituto, in particolare Marco Jacobini e Gianluca Jacobini, sostenendo che i segnali di un imminente dissesto economico fossero stati ignorati intenzionalmente anni prima del commissariamento avvenuto nel 2019. L’ingegno al servizio del potere e l’ombra sulle operazioni straordinarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, caso Popolare: svelato il piano per coprire il dissesto Notizie correlate Svelato il piano segreto della Danimarca in caso di invasione Usa in Groenlandia: cosa lo ha fermatoLa Danimarca pensava di far saltare in aria le piste d’atterraggio in Groenlandia, nel caso in cui gli Usa avessero progettato di invaderla. Musumeci: “Presto un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico”«Mi assumo l’impegno di poter arrivare presto, finalmente, a un piano nazionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, che metta assieme tutte... Approfondimenti e contenuti Bari, riprende il processo-madre agli ex vertici della Popolare di Bari: riparte la protesta degli ex azionistiIl Tribunale collegiale oggi deciderà le questioni preliminari nel procedimento che riguarda tra gli altri l'ex presidente Marco Jacobini e suo figlio, l'ex condirettore e vicedirettore generale ... lagazzettadelmezzogiorno.it La ex Popolare di Bari torna sul mercato, Mcc pronto a vendere: in pole position Icrrea e CredemEntro l'anno il Mediocredito cederà BdM dopo averla salvata dal crac: «Tuteleremo l'occupazione e il territorio» ... lagazzettadelmezzogiorno.it