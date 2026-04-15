Musumeci | Presto un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico

Il governatore ha annunciato l’intenzione di proporre un piano nazionale dedicato alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Ha dichiarato di voler unificare tutte le risorse attualmente distribuite tra diversi ministeri in un’unica strategia. L’obiettivo è di intervenire in modo più coordinato e efficace per fronteggiare le criticità legate ai fenomeni di dissesto. La proposta si inserisce nel quadro delle iniziative per migliorare la sicurezza territoriale.

« Mi assumo l’impegno di poter arrivare presto, finalmente, a un piano nazionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, che metta assieme tutte le risorse disponibili da parte dei ministeri che oggi continuano ad erogarle». Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare è perentorio nel video messaggio inviato al convegno organizzato dall’Ance ‘Un piano per l’Italia’. Pianificazione con visione e prospettiva di almeno 15 anni. E per affrontare il tema, così delicato per il Paese, Musumeci sottolinea anche l’importanza di redigere « una pianificazione con priorità assolute e con una visione, con una prospettiva che non può essere inferiore ai 15 anni ».🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Musumeci: “Presto un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico” Notizie correlate Frana Caltanissetta: "’Urge un piano nazionale straordinario contro il dissesto idrogeologico"Ance Brindisi esprime profonda vicinanza e solidarietà ai colleghi di Caltanissetta e alle comunità dei territori coinvolti dalla grave situazione... Sud in pericolo: Cirillo chiede un piano nazionale per il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio.Niscemi chiama all’unità: Cirillo chiede una regia nazionale per il Sud in pericolo Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Maltempo: Musumeci, proposta Piano nazionale mitigazione rischio a esame Mase-Mit. Musumeci: la tutela dell’ambiente marino può avvenire solo con il coinvolgimento dei territoriMauro Spagnolo ha intervistato Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare dell'Italia. rinnovabili.it Maltempo: Musumeci, proposta Piano nazionale mitigazione rischio a esame Mase-Mit'Spero che qualche burocrate porti a definizione progetto' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 apr - Quale ministro per la Protezione ... ilsole24ore.com