È stato rivelato che la Danimarca aveva pianificato di distruggere le piste d’atterraggio in Groenlandia nel caso di un’invasione da parte degli Stati Uniti. La strategia prevedeva l’uso di esplosivi per impedire il possibile attacco. La decisione di attuare il piano è stata fermata prima di essere messa in atto.

La Danimarca pensava di far saltare in aria le piste d’atterraggio in Groenlandia, nel caso in cui gli Usa avessero progettato di invaderla. Questo il piano a cui avrebbe lavorato Copenhagen, intimorita dalle parole di Donald Trump nei mesi scorsi. Almeno stando a un’inchiesta della tv pubblica danese Dr, secondo cui i soldati arrivati dalla capitale nell’isola artica, a gennaio, erano pronti ad intervenire nei centri di Nuuk e Kangerlussuaq. L’emittente ha citato dodici fonti governative e militari danesi di alto profilo, oltre a quelle francesi e tedesche, svelando che in Groenlandia erano state trasferite sacche di sangue per curare gli eventuali feriti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Svelato il piano segreto della Danimarca in caso di invasione Usa in Groenlandia: cosa lo ha fermato

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