Barella ripensa a Gattuso dopo il Cagliari | Nessuno di noi meritava questa delusione

Dopo aver segnato in Inter-Cagliari, Nicolò Barella ha riflettuto sulla recente esperienza con la nazionale, soffermandosi sulla mancata qualificazione ai Mondiali. Ha ricordato l’ex allenatore, Rino Gattuso, e ha dichiarato che nessuno della squadra si sentiva di meritare quella delusione. Il centrocampista ha espresso il suo pensiero senza fare riferimenti specifici, concentrandosi sulle emozioni vissute in quei momenti.