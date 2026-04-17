Barella ripensa a Gattuso dopo il Cagliari | Nessuno di noi meritava questa delusione
Dopo aver segnato in Inter-Cagliari, Nicolò Barella ha riflettuto sulla recente esperienza con la nazionale, soffermandosi sulla mancata qualificazione ai Mondiali. Ha ricordato l’ex allenatore, Rino Gattuso, e ha dichiarato che nessuno della squadra si sentiva di meritare quella delusione. Il centrocampista ha espresso il suo pensiero senza fare riferimenti specifici, concentrandosi sulle emozioni vissute in quei momenti.
Nicolò Barella dopo il gol in Inter-Cagliari ha pensato ancora a Rino Gattuso e alla delusione della Nazionale per la mancata qualificazione ai Mondiali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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