In attesa di sfidare l'Irlanda del Nord per i playoff mondiali, Rino Gattuso ha già vinto la sua prima sfida: ricompattare un gruppo dietro l'orgoglio della maglia della Nazionale. Guglielmo Vicario, dal letto dell'ospedale, ha confermato un attaccamento all'Italia che non si vedeva da anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Gattuso ha già il sostituto, annuncio a sorpresa: “Allegri per la Nazionale”Nuovo ribaltone sulla panchina dell’Italia? Nessuno può sapere se Gattuso riuscirà o meno a conquistare l’agognata qualificazione al Mondiale, in tal...

Gattuso lo ha già chiamato, Insigne in Nazionale: è tutto veroCalciomercato Milan: Maignan giura amore ai rossoneri! L’annuncio del portiere non lascia dubbi sul suo futuro Calciomercato Serie A: il Barcellona...

Contenuti utili per approfondire Il saluto di Vicario dall 8217 ospedale...

Temi più discussi: Il saluto di Vicario dall'ospedale, Gattuso ha già vinto: nessuno vuole abbandonare questa Nazionale; Triestina, cala il sipario: la sconfitta con la Pro Vercelli sancisce la retrocessione in D; Fraternità, carità e accoglienza per chi ha bisogno; Precetto pasquale interforze, tra spiritualità e storia.

Pagina 1 | Vicario-Juve, interessi convergenti: Di Gregorio e Perin ai saluti e tutti i nomi per la rivoluzione in portaSpalletti stravede per il portiere italiano del Tottenham, ma c'è da battere la concorrenza di due big di Serie A: possibili cifre e alternative ... tuttosport.com

Pagina 3 | Inter, Alisson e Vicario per il dopo Sommer: il piano per il nuovo portiereCon lo svizzero ai saluti, i nerazzurri sono a caccia di un numero uno e in cima alla lista ci sono il brasiliano del Liverpool e l'azzurro del Tottenham: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Vicario dedica un pensiero ai suoi compagni impegnati a Coverciano a preparare i play-off in vista del Mondiale #SportMediaset facebook

Guglielmo Vicario has had surgery. #COYS #THFC x.com