Berardi tuona dopo il pari con la Juve | Parlano di ‘Scansuolo’ a noi non interessa! Poi manda un messaggio a Gattuso e alla Nazionale

Domenico Berardi, attaccante e capitano del Sassuolo, ha commentato il pareggio di ieri contro la Juventus, criticando chi parla di “Scansuolo” e dichiarando che a loro non interessa. Dopo la partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, rivolgendosi anche a Gattuso e alla Nazionale. Le sue parole sono state dirette e senza giri di parole.

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