“Perché non ho esultato per la mia rete? Non c’era bisogno di esultare”. Così Victor Osimhen nell’immediato post Juventus–Galatasaray, finita 3-2 in favore dei bianconeri, che però sono stati eliminati dalla Champions League. La formazione italiana era reduce infatti dalla sconfitta per 5-2 dell’andata ed era riuscita nell’impresa di rimontare fino al 3-0, salvo poi cedere ai supplementari. A segnare la rete del 3-1 decisiva è stato proprio Victor Osimhen, ex attaccante del Napoli e obiettivo della Juventus già a gennaio ma anche per i prossimi mesi. Un gol importantissimo quello segnato dal nigeriano al 105', ma nessuna esultanza. Osimhen è rimasto impassibile, fermo e ha solo abbracciato i compagni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ho fatto per Spalletti, poi ho visto tutti applaudire la Juve”: Osimhen spiega perché non ha esultato

Osimhen: «Non ho esultato per rispetto verso Spalletti, la squadra ha giocato male»In seguito alla vittoria di ieri in Champions League contro la Juventus, l’attaccante Victor Osimhen ha espresso una lettura personale e misurata...

Leggi anche: “Abbiamo iniziato a picchiarci, ho visto il sangue. Poi ho detto ‘perché l’ho fatto?'”: Boateng racconta la rissa con Livaja

Temi più discussi: Francesco Renga: Persa mia madre ho iniziato a fuggire. L'ho fatto anche con Ambra; Bologna, il sabotatore di treni davanti al giudice: L'ho fatto per una crisi sentimentale, la politica non c'entra nulla; Daniel Radcliffe ha fatto pace con Harry Potter; Fiorentina-Pisa, Vanoli: Grazie ai tifosi, vittoria importante. Gud? Ha fatto un bel gesto venendo in panchina.

L’ho ringraziato per avermi fatto vincere: cosa ha detto DjokovicIl canto del cigno non è ancora arrivato. Novak Djokovic sposta sempre più in avanti il momento in cui non sarà più competitivo ai massimi livelli mondiali tennistici dimostrando, a 38 anni, di ... ilgiornale.it

Rita De Crescenzo: «Ho smesso con la droga quando sono stata violentata, mi hanno salvato i militari. L'ho fatto per i miei figli»La tiktoker napoletana da milioni di followers Rita De Crescenzo va da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di quanto accaduto a suo figlio, da ... msn.com

Spalletti ha ragione. Mai visto qualcosa del genere. #Inter #juventus - facebook.com facebook

#Chiellini dopo l'eliminazione in #ChampionsLeague2026: "Perché non c'è #Spalletti Credo sia anche giusto venga la società. Siamo provati e delusi per lo sforzo fatto, ma anche orgogliosi per quanto mostrato, per il feeling con l'ambiente. Un punto di x.com