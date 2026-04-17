Nella terza stagione di Euphoria, trasmessa su HBO, non compare l’attrice Barbie Ferreira, che aveva interpretato il personaggio di Kat Hernandez nelle prime due stagioni. Ferreira, modella e attrice di 29 anni, ha deciso di lasciare il cast prima dell’inizio della nuova stagione. La sua uscita è stata annunciata ufficialmente e non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa scelta.

C’è una grande assente nella terza, attesissima stagione di Euphoria, ed è Barbie Ferreira. L’attrice e modella 29enne nella serie Hbo ha interpretato Kat Hernandez soltanto per le prime due stagioni, scegliendo di uscire di scena nella terza. E il motivo non sono presunte incomprensioni o litigi con il creatore Sam Levinson, come suggerivano alcune indiscrezioni: Ferreira ha scelto di lasciare la serie per ragioni creative e di carriera. Perché Barbi Ferreira ha lasciato Euphoria. Durante la partecipazione al podcast Not Skinny But Not Fat, Barbie ha chiarito che l’addio alla serie non è stato particolarmente drammatico né improvviso: « È stato un lungo processo, durante il quale mi sono chiesta se davvero Kat era il personaggio che volevo interpretare».🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Barbie Ferreira ha interpretato Kat Hernandez nelle prime due stagioni di Euphoria, scegliendo di uscire di scena nella terza

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Tra i grandi assenti nella terza stagione di Euphoria c'è anche Barbie Ferreira, interprete di Kat, che ha giustificato la sua assenza in maniera inappuntabile. Trovate tutti i dettagli nel link al primo commento facebook

“Non ho bisogno di essere nella serie TV più grande del mondo se non sto recitando” #BarbieFerreira #Euphoria x.com