Borghesiana | negoziante minacciato di morte da una banda di giovani rapinatori

Nella zona di Borghesiana, nella periferia est della capitale, un negoziante è stato minacciato di morte da un gruppo di giovani rapinatori. La banda ha anche preso l'incasso del negozio durante l'aggressione. La polizia sta indagando sull'episodio, avvenuto in un orario serale, e sta cercando di identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha generato preoccupazione tra i residenti.

Baby gang di rapinatori all'opera nella periferia est della Capitale. Un negoziante è stato minacciato di morte e rapinato dell'incasso. Sono stati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca ad arrestare un 18enne romano, gravemente indiziato di rapina impropria all'interno di un esercizio commerciale in via Borghesiana. Il giovane, insieme a quattro complici rimasti ignoti, era riuscito a portar via con destrezza 200 euro dalla cassa; sorpreso dal titolare, lo aveva minacciato di morte per assicurarsi la fuga, prima di essere bloccato dai militari. Dossier - Roma, allarme minorenni: dai sequestri al fight club a scuola.... 🔗 Leggi su Romatoday.it Formello: rapinata e scaraventata in terra da una banda di rapinatoriRapinata e strattonata mentre si trovava in un locale di Formello, alle porte di Roma. Leggi anche: Genova, membro dell'equipaggio di uno yacht preso a sprangate nel centro storico da una banda di rapinatori, grave all'ospedale