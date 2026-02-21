Colpevole del reato di bancarotta fraudolenta | arresto a San Romano

Un uomo di 62 anni è stato arrestato a San Romano il 19 febbraio dai Carabinieri. La sua cattura è avvenuta perché era ricercato per aver causato un fallimento fraudolento di un’azienda locale, lasciando creditori senza soldi. L’arresto si è reso necessario dopo che le autorità hanno scoperto la sua fuga da un procedimento giudiziario. L’uomo si trova ora nel carcere di Pisa in attesa di ulteriori decisioni.

Nella mattinata dello scorso 19 febbraio, i Carabinieri della Stazione di San Romano hanno arrestato un uomo di 62 anni, residente nel comune, in ottemperanza a un ordine di carcerazione definitivo. Il provvedimento è stato emesso lo scorso 16 febbraio dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze. Il 62enne è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, in relazione a fatti avvenuti a Firenze nell'agosto del 2012. In ottemperanza alla sentenza, il 62enne dovrà espiare una pena detentiva di 3 anni di reclusione. L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

