Un bambino di due anni è deceduto dopo essere stato trasportato d'urgenza dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova. L’azienda sanitaria locale ha comunicato che sono in corso verifiche interne per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, mentre le autorità sanitarie stanno esaminando le circostanze del caso.

ROVIGO - Un bambino di due anni è morto dopo le operazioni di trasporto d'emergenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. Il piccolo si era rivolto al nosocomio per una "procedura chirurgica", come si legge in una nota dell'azienda Usl 5 Polesana, e lì, stando alle prime informazioni, sarebbe stato colto da un arresto cardiaco. L'Usl 5: «Supporto psicologico alla famiglia» La direzione dell'azienda Ulss 5 Polesana, attraverso una nota, «esprime profondo cordoglio e le più sentite condoglianze, unitamente alla più sincera vicinanza alla famiglia in questo momento di immenso dolore - e aggiunge poi -. L’Azienda ha immediatamente messo a disposizione della famiglia un supporto psicologico dedicato, coinvolgendo i propri professionisti per garantire ogni forma di assistenza necessaria.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambino di 2 anni muore dopo il trasporto d'urgenza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova. L'Usl: «In corso tutte le verifiche interne»

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