Alunno con disabilità aggredisce docente | il Tribunale condanna il Ministero per assenza del sostegno Risarciti 8.790 euro per le lesioni subite Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare quasi 8.800 euro a una docente aggredita da un alunno con disabilità. La causa è scattata dopo l’attacco che la docente ha subito in classe, senza che ci fosse un adeguato supporto di sostegno. I giudici hanno deciso che il Ministero è responsabile per aver mancato di garantire la sicurezza in aula, condannandolo a risarcire la docente con questa somma. È la prima volta che un tribunale riconosce la responsabil
Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le lesioni riportate da una docente aggredita da un alunno con disabilità. La sentenza numero 992026, pubblicata il 5 febbraio scorso, ha accolto la richiesta di risarcimento presentata dall'insegnante colpita durante l'orario di lezione in assenza del docente di sostegno assegnato allo studente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Alunno con disabilità aggredisce la docente: il Tribunale condanna il Ministero per assenza del sostegno. Risarciti 8.790 euro per le lesioni subite. Cosa hanno detto i giudici
Il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire la docente aggredita da un alunno con disabilità.
Docente di sostegno contro l’ordine di accompagnare l’alunno in bagno: “Non è il mio lavoro, è compito degli ATA”. Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso: ecco cosa hanno detto i giudici
