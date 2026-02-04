Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia | avviso per enti locali scadenza 3 marzo 

Il governo ha pubblicato un avviso per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati a asili nido e scuole dell’infanzia. L’iniziativa mira a migliorare gli ambienti educativi e sarà aperta agli enti locali fino al 3 marzo. L’obiettivo è rinnovare le aule con materiali più moderni e funzionali, sostenendo così la crescita dei più piccoli.

È stato pubblicato l’Avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, rivolto agli enti locali, nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze” 2021-2027, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

