Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia | avviso per enti locali scadenza 3 marzo

Il governo ha pubblicato un avviso per la fornitura di arredi didattici innovativi destinati a asili nido e scuole dell’infanzia. L’iniziativa mira a migliorare gli ambienti educativi e sarà aperta agli enti locali fino al 3 marzo. L’obiettivo è rinnovare le aule con materiali più moderni e funzionali, sostenendo così la crescita dei più piccoli.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.