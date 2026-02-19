Caronte contromano | Ballardini l' uomo che arriva quando c' è da salvare

Ballardini torna ad allenare l’Avellino, chiamato in corsa dopo le recenti difficoltà della squadra. La società ha deciso di puntare su di lui, noto per le sue capacità di risoluzione, per risollevare il morale e migliorare i risultati. La sua esperienza con Cagliari, Palermo e Genoa lo rende una scelta rapida e decisa. L’allenatore sarà subito al lavoro, cercando di mettere in ordine la rosa e di trasmettere fiducia ai giocatori. La sfida è aperta e il tempo stringe.

I nonni coltivavano barbabietole a Castel Bolognese e frutta a Bertinoro. Lui amava guidare il trattore con i cingoli. Nonno Primo gli chiedeva sempre: "Sat fet adess?", "Cosa fai ora?", perché per lui "lavoro" significava terra e frutti che si toccano, mica star seduto in panchina. Davide Ballardini ha sempre amato i campi, come Cincinnato e, come Cincinnato, lo vengono a cercare quando c'è un pericolo. E lui va a salvarli. Una vita da Caronte contromano, imbarca anime quasi dannate e, invece di scaricarle all'inferno, prova a tirarle su. Lo ha fatto a Cagliari, Palermo, Genoa. Lo avevamo lasciato a Sassuolo, un paio di anni fa.