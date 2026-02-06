Pressing uomo su uomo? Contro il Milan non funziona | la tattica di Allegri

Il Milan ha affrontato il Bologna e, come nelle ultime partite, la strategia di Allegri non ha dato i risultati sperati. L’allenatore bianconero ha ormai dimostrato di avere le idee chiare sui punti deboli delle sue avversarie, ma contro i rossoneri questa tattica si è rivelata poco efficace. La partita si è giocata su ritmi intensi e molte volte ha visto il pressing uomo su uomo, ma il Milan ha saputo mantenere la calma e trovare spazi per colpire. Alla fine, il copione di Allegri non è riuscito a sorpr

Anche contro il Bologna Allegri ha dimostrato di avere trovato la chiave per mettere in difficoltà allenatori come Italiano e Gasperini: ci avevate fatto caso?.

