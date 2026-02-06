Pressing uomo su uomo? Contro il Milan non funziona | la tattica di Allegri

Da gazzetta.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha affrontato il Bologna e, come nelle ultime partite, la strategia di Allegri non ha dato i risultati sperati. L’allenatore bianconero ha ormai dimostrato di avere le idee chiare sui punti deboli delle sue avversarie, ma contro i rossoneri questa tattica si è rivelata poco efficace. La partita si è giocata su ritmi intensi e molte volte ha visto il pressing uomo su uomo, ma il Milan ha saputo mantenere la calma e trovare spazi per colpire. Alla fine, il copione di Allegri non è riuscito a sorpr

Anche contro il Bologna Allegri ha dimostrato di avere trovato la chiave per mettere in difficoltà allenatori come Italiano e Gasperini: ci avevate fatto caso?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pressing uomo su uomo contro il milan non funziona la tattica di allegri

© Gazzetta.it - Pressing uomo su uomo? Contro il Milan non funziona: la tattica di Allegri

Approfondimenti su Allegri Milan

Milan, aumenta il pressing su Gatti. Allegri alla ricerca del suo pupillo

Il Milan intensifica i propri sforzi su Federico Gatti, considerato un possibile rinforzo per la difesa.

Milan, pressing su Gatti: Allegri lo vuole in difesa

Il Milan ha avviato discussioni con la Juventus per Federico Gatti, considerato un possibile rinforzo per la difesa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

IL MILAN DI ALLEGRI DISTRUGGE I DATI | L’ANALISI TATTICA DI #MilanRoma | #Milan #AcMilan #SerieA

Video ???IL MILAN DI ALLEGRI DISTRUGGE I DATI | L’ANALISI TATTICA DI #MilanRoma | #Milan #AcMilan #SerieA

Ultime notizie su Allegri Milan

Argomenti discussi: Pressing: Biasin: Mercato Inter chiuso? Mai dire mai... Un uomo in più farebbe comodo, Chivu lo merita Video; Il Milan è guarito?; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Napoli, scatto per Alisson: si chiude. Il Nottingham in pressing per Olivera.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.