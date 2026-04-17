A Baku, in Azerbaigian, si svolge una tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Durante la prima parte del concorso generale individuale, la ginnasta si trova in una posizione di svantaggio a causa di alcune difficoltà tecniche. La giornata si presenta come un momento di sfida per la gara e per gli spettatori che seguono l'evento.

La competizione di Coppa del Mondo a Baku, in Azerbaigian, vive una giornata di forte scarto tecnico nella prima metà del concorso generale individuale, dove Sofia Raffaeli si trova momentaneamente in difficoltà. La ginnasta italiana ha accumulato un totale di 54.900 punti dopo le prime due prove, una valutazione che la colloca temporaneamente al sesto posto della classifica provvisoria e che impone una strategia di recupero per la sessione conclusiva prevista per sabato 18 aprile. L’impatto delle discrepanze tra valore tecnico e precisione esecutiva. Analizzando i punteggi ottenuti dalla marchigiana nella sessione odierna, emerge chiaramente come la gestione della difficoltà abbia risentito di alcune imprecisioni biomeccaniche durante l’esecuzione dei movimenti con gli attrezzi manipolabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baku, Sofia Raffaeli in difficoltà: sfida al podio con la rimonta

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