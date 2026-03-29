Sofia Raffaeli brilla in Bulgaria e si merita il podio in Coppa del Mondo! La migliore al nastro

Sofia Raffaeli ha ottenuto il terzo posto nel concorso generale individuale di pattinaggio artistico in Bulgaria. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi. La performance di Raffaeli è stata valutata positivamente dalla giuria, che le ha assegnato un punteggio sufficiente per salire sul podio. La gara si è svolta senza incidenti e ha avuto un'ampia copertura mediatica locale.

Sofia Raffaeli ha conquistato un bel terzo posto nel concorso generale individuale che ha animato la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: dopo aver commesso delle sbavature nel Grand Prix di Marbella disputato settimana scorsa nella località spagnola, il bronzo olimpico e mondiale ha risposto presente sulla pedana di Sòfia (Bulgaria), eseguendo quattro esercizi di ottima fattura e ribadendo tutte le sue doti tecniche, gareggiando sempre ai massimi livelli internazionali. Dopo il terzo posto a metà gara (28.850 alle clavette e 28.850 al nastro, dove ha ottenuto il miglior punteggio in assoluto della specialità in questo fine settimana), la fuoriclasse marchigiana ha brillato anche nella seconda parte dell’all-around, l’unico evento presente anche alle Olimpiadi: 29. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Raffaeli brilla in Bulgaria e si merita il podio in Coppa del Mondo! La migliore al nastro Articoli correlati Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo: nastro brillante, domani la seconda parte di garaSofia Raffaeli ha incominciato la propria avventura nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica e occupa la terza posizione a... Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo!Ha preso il via la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: grande prova per Sofia Raffaeli, che a podio virtuale dopo la prima giornata È un grande... Tutti gli aggiornamenti su Sofia Raffaeli Sofia Raffaeli debutta in Coppa del Mondo: grande sfida a Onofriichuk e Brezalieva in BulgariaDopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale al quinto posto ed essersi ben distinta nelle finali di ... oasport.it Raffaeli sul podio provvisorio in Coppa del Mondo dopo un nastro eccellenteL'azzurra Sofia Raffaeli ha inaugurato con slancio la sua partecipazione alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica, in corso a Sofia, Bulgaria. A metà del concorso generale ind ... it.blastingnews.com