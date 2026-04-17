Bach e la fisarmonica di Gianluca Campi per ' Cascina e il suo romanico in musica'

Domenica 19 aprile alle 17, si terrà un concerto nella Chiesa di San Jacopo a Zambra, in cui Gianluca Campi suonerà la fisarmonica. L’evento fa parte del ciclo dedicato a “Cascina e il suo romanico in musica”. La performance si svolgerà tra le pietre dell’edificio storico, offrendo un momento musicale durante il pomeriggio. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

La fisarmonica di Gianluca Campi risuonerà domenica 19 aprile, alle ore 17, tra le pietre della Chiesa di San Jacopo a Zambra. È il secondo appuntamento del progetto "Cascina e il suo Romanico in Musica”, pensato in sinergia col Comune di Cascina, inserito all’interno del Festival Musicale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Il duo Spinedi-Pippa a Ripoli per 'Cascina e il suo romanico in musica'Domenica 12 aprile, alle ore 17, la settecentesca chiesa dei Santi Andrea e Lucia a Ripoli sarà avvolta dalle armonie degli archi di Leonardo Spinedi... Dalla Liguria al mondo: il trionfo della fisarmonica di Gianluca CampiLo scorso mercoledì 8 aprile, i corridoi del palazzo della Regione Liguria a Genova hanno ospitato una cerimonia dedicata al riconoscimento di...