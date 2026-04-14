Dalla Liguria al mondo | il trionfo della fisarmonica di Gianluca Campi

Lo scorso 8 aprile, nei corridoi del palazzo della Regione Liguria a Genova, si è svolta una cerimonia per celebrare un musicista locale. La manifestazione ha riconosciuto il successo di un artista della fisarmonica, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali. La giornata ha visto la partecipazione di autorità regionali e di rappresentanti del settore musicale, in un evento dedicato alla valorizzazione del talento locale.

Lo scorso mercoledì 8 aprile, i corridoi del palazzo della Regione Liguria a Genova hanno ospitato una cerimonia dedicata al riconoscimento di un’eccellenza musicale locale. La vicepresidente Simona Ferro ha consegnato un prestigioso tributo alla carriera a Gianluca Campi, musicista genovese la cui fisarmonica ha varcato i confini nazionali per raggiungere il palcoscenico globale. All’evento, che celebra un talento che da oltre vent’anni ha stabilito la propria residenza nella zona della Spezia, era presente anche l’amico e collaboratore Carlo Casabianca. L’impatto dell’eccellenza musicale sul prestigio territoriale. Il riconoscimento conferito a Gianluca Campi non rappresenta solo un omaggio individuale, ma sottolinea come il capitale umano della Liguria riesca a proiettarsi verso scenari internazionali partendo dalle proprie radici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Liguria al mondo: il trionfo della fisarmonica di Gianluca Campi Dalla Cina un nuovo sfidante nel mondo delle superbike, il trionfo di ZXMotoCHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – ZXMoto, una casa motociclistica cinese poco conosciuta, ha conquistato una storica doppietta nella categoria... Leggi anche: Jazz, world music e chanson al Teatro Forma con il mago della fisarmonica Vincent Peirani Fisarmonica | LAMBRUSCO (4) È il bilancio tracciato questa mattina dalla vicepresidente della Regione Liguria e assessore alle Politiche dell'Occupazione Simona Ferro, al termine di una riunione operativa con gli uffici regionali - facebook.com facebook Buona Pasqua! Tanti auguri e serenità dalla Liguria! #liguria #iloveliguria #visitriviera #pasqua x.com