Il duo Spinedi-Pippa a Ripoli per ' Cascina e il suo romanico in musica'

Domenica 12 aprile alle 17, nella chiesa dei Santi Andrea e Lucia a Ripoli, si terrà un concerto con il duo composto da Leonardo Spinedi e Maddalena Pippa. L’evento si inserisce nell’iniziativa intitolata

Domenica 12 aprile, alle ore 17, la settecentesca chiesa dei Santi Andrea e Lucia a Ripoli sarà avvolta dalle armonie degli archi di Leonardo Spinedi e Maddalena Pippa.Il concerto, organizzato dalla Associazione Fanny Mendelssohn, si inserisce nel percorso “Cascina e il suo Romanico in musica”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Musica: per "Brera con gusto" il duo Nodus Cordarum

'A Bad Day', appuntamento con il duo di chitarre elettriche e musica sorprendenteDomenica 22 (ore 21), presso il Jazz Club Ferrara, per il consueto appuntamento con la rassegna ‘Serico Tonale’ a cura di Istantanea, si terrà...