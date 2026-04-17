Un rapper coinvolto in un procedimento giudiziario ha rotto il silenzio dal carcere, dichiarando di sentirsi perseguitato e di non riporre fiducia nella giustizia. Ha risposto alle accuse mosse nei suoi confronti, in particolare quelle riguardanti presunti maltrattamenti nei confronti di un’ex partner. La sua dichiarazione si concentra sulla sua percezione del trattamento che sta ricevendo nel contesto dell’indagine.

Dal carcere il rapper ha risposto alle accuse mosse contro di lui. In particolare, si è concentrato sui presunti maltrattamenti ai danni della ex di cui lo hanno accusato. Dopo le storie Instagram molto dure, Baby Gang ha annunciato l’uscita del nuovo singolo Dopo settimane di silenzio, il rapper Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, è tornato al centro della scenaparlando del suo arresto.Tramite delle storie Instagram ha dato la sua versione dei fatti, soprattutto sulle gravi accuse mosse contro di lui sui presunti maltrattamenti ai danni della sua ex compagna. Quest’ultime hanno toccato profondamente il rapper, che sta lottando per dimostrare la sua innocenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Baby Gang rompe il silenzio sull’arresto: ‘Sono perseguitato. Non mi fido della giustizia’

Baby Gang di nuovo in carcere: arrestato per rapina e per aver spaccato il naso alla fidanzata

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