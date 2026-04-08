È stato adottato un regime detentivo più severo per il trapper noto come Baby Gang, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib. La decisione riguarda una sorveglianza più stretta, definita

Scatta un regime detentivo più rigido per il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, attualmente detenuto nel carcere di Busto Arsizio, seguito da milioni di follower e arrestato di nuovo lo scorso 17 marzo in un'inchiesta della Procura di Lecco per una serie di accuse di detenzione di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti sulla fidanzata. La decisione è stata presa alla luce di valutazioni sul suo comportamento e sul ruolo che, secondo l’amministrazione penitenziaria, eserciterebbe sugli altri detenuti. Secondo quanto emerge dal provvedimento, il giovane artista viene descritto come un soggetto caratterizzato da atteggiamenti problematici, inclini alla tensione e poco compatibili con le regole della detenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sorveglianza "particolare" per Baby Gang in carcere: "influenza i detenuti"

Baby Gang, "sorveglianza particolare" per il trapper in carcere: "Influenza i detenuti"Sarebbe un "soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina" e sarebbe pericoloso "anche per l'influenza che esercita sugli...

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Disposto il regime di sorveglianza particolare per il trapper Baby Gang

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IL TRAPPER STROPPIA – IL CARCERE DI BUSTO ARSIZIO HA DISPOSTO LA SORVEGLIANZA SPECIALE PER BABY GANG x.com

Sorveglianza rafforzata per Baby Gang nel carcere di Busto Arsizio dopo episodi gravi. - facebook.com facebook