Un nuovo provvedimento restrittivo è stato adottato nei confronti del trapper noto come Baby Gang, che si trova ora in carcere con un regime di isolamento e sorveglianza speciale. La decisione è stata presa dalle autorità competenti, ritenendo il soggetto

Scatta un regime detentivo più rigido per il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, attualmente detenuto nel carcere di Busto Arsizio, seguito da milioni di follower e arrestato di nuovo lo scorso 17 marzo in un'inchiesta della Procura di Lecco per una serie di accuse di detenzione di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti sulla fidanzata. La decisione è stata presa alla luce di valutazioni sul suo comportamento e sul ruolo che, secondo l’amministrazione penitenziaria, eserciterebbe sugli altri detenuti. Secondo quanto emerge dal provvedimento, il giovane artista viene descritto come un soggetto caratterizzato da atteggiamenti problematici, inclini alla tensione e poco compatibili con le regole della detenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Baby Gang, stretta in carcere: isolamento e sorveglianza speciale per il trapper considerato “influente e pericoloso”

Sorveglianza particolare in carcere per il trapper Baby Gang perché “influenza i detenuti ed è pericoloso”È un "soggetto tendente alla violenza" e pericoloso "per l'influenza che esercita sugli altri detenuti".

Baby Gang, "sorveglianza particolare" per il trapper in carcere: "Influenza i detenuti"Sarebbe un "soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina" e sarebbe pericoloso "anche per l'influenza che esercita sugli...

Baby Gang di nuovo in carcere: arrestato per rapina e per aver spaccato il naso alla fidanzata

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IL TRAPPER STROPPIA – IL CARCERE DI BUSTO ARSIZIO HA DISPOSTO LA SORVEGLIANZA SPECIALE PER BABY GANG x.com

Sorveglianza rafforzata per Baby Gang nel carcere di Busto Arsizio dopo episodi gravi. - facebook.com facebook