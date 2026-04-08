Sarebbe un "soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina" e sarebbe pericoloso "anche per l'influenza che esercita sugli altri detenuti che lo riconoscono come figura carismatica e di guida, oltre che per i modi arroganti e minacciosi tenuti nei confronti del personale e degli altri detenuti". Per questi motivi, facendo riferimento a "episodi di particolare gravità" che hanno "gravemente pregiudicato l'ordine e la sicurezza" nel carcere di Busto Arsizio (Varese), il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha deciso di applicare il "regime di sorveglianza particolare" per il detenuto Zaccaria... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Baby Gang, "sorveglianza particolare" per il trapper in carcere: "Influenza i detenuti"

Baby Gang, per il trapper sorveglianza particolare in carcere: “Violento e influenza i detenuti”. La difesa: “Nessuna prova”Milano, 8 aprile 2026 – Un “soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina” e pericoloso “anche per l'influenza che...

Baby Gang "influenza i detenuti": scatta la sorveglianza particolare. Ecco cosa prevedeScatta il regime di sorveglianza particolare per Baby Gang, il trapper 24enne arrestato il 17 marzo scorso al termine di un’inchiesta della procura...

Arrestato Baby Gang, i video in cui il rapper sfoggia armi - Ore 14 del 17/03/2026

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Sorveglianza particolare in carcere per il trapper Baby Gang perché influenza i detenuti ed è pericolosoÈ un soggetto tendente alla violenza e pericoloso per l’influenza che esercita sugli altri detenuti. Per questo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha applicato la sorveglianza ... fanpage.it

Baby Gang ha una influenza negativa sugli altri detenuti: sorveglianza speciale in carcere per il trapperRegine di sorveglianza particolare nel carcere di Busto Arsizio per Baby Gang, descritto come un soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina ... affaritaliani.it

Mentre parole come "baby gang" e "maranza" occupano il dibattito pubblico, scendiamo più in profondità e andiamo a vedere chi sono i giovani presi in carico dai servizi sociali e come sono cambiati i reati commessi da minori a Genova - facebook.com facebook