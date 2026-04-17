Il CEO di Dazn ha annunciato che la piattaforma trasmetterà tutte le 104 partite del prossimo Mondiale, offrendo copertura 24 ore su 24. Ha spiegato che l’obiettivo è mostrare tutto ciò che avviene sia in campo che fuori dal campo durante l’evento. La società ha acquistato i diritti per la trasmissione e preparerà un'offerta completa di contenuti legati alla competizione calcistica.

La Coppa del mondo su Dazn sarà uno spettacolo. Parola di Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia. Azzi, cosa si prova ad essere l’uomo che ha portato tutta la Coppa del Mondo su Dazn? "È una soddisfazione e un orgoglio per me e soprattutto per Dazn avere tutto il Mondiale in streaming, con 69 gare in esclusiva. Il calcio muove la passione della gente e come dice il maestro Arrigo Sacchi il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importanti del mondo". Che Mondiale sarà quello su Dazn? "Un Mondiale XXL che come detto avrà tutte le partite e vivrà dal tramonto all’alba e viceversa. Il racconto sarà allargato durante le ventiquattro ore, cercando di cogliere tutto quello che accade.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Azzi, il Ceo di Dazn: "Il nostro Mondiale extralarge: tutte le 104 gare e... 24 ore al giorno"

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